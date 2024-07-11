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Понятию автоматической фиксации нарушений ПДД дадут четкое определение

В Совфеде призвали дать четкое определение понятию автофиксации нарушений ПДД

В России нужно дать четкое определение понятию автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) специальными техническими средствами. Об этом заявила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

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Кроме того, она предлагает закрепить порядок применения в этих целях новых цифровых технологий и инструментов. При этом важно установить регламент использования персональных данных граждан и обеспечить гарантией их защиты.

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По словам Рукавишниковой, необходимо популяризировать информацию о лучших практиках, принятых в регионах по применению фото- и видеокамер с целью предотвращения нарушений ПДД. Рукавишникова отметила значимость снижения аварийных ситуаций на пешеходных переходах, в том числе с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Источник: Парламентская газета

Оценка экспертов лаборатории

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
11.07.2024
Фото:Depositphotos
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