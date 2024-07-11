Понятию автоматической фиксации нарушений ПДД дадут четкое определение

В Совфеде призвали дать четкое определение понятию автофиксации нарушений ПДД

В России нужно дать четкое определение понятию автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) специальными техническими средствами. Об этом заявила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Кроме того, она предлагает закрепить порядок применения в этих целях новых цифровых технологий и инструментов. При этом важно установить регламент использования персональных данных граждан и обеспечить гарантией их защиты.

По словам Рукавишниковой, необходимо популяризировать информацию о лучших практиках, принятых в регионах по применению фото- и видеокамер с целью предотвращения нарушений ПДД. Рукавишникова отметила значимость снижения аварийных ситуаций на пешеходных переходах, в том числе с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Источник: Парламентская газета