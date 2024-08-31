Автовладельцам дали совет, как дочиста отмыть кузов после лета
Удалить с поверхности автомобиля засохшие загрязнения, такие как насекомые, смола деревьев и птичий помет, может быть непросто.
Обычная мойка высокого давления не всегда справляется с этими задачами, а при ручной очистке есть риск повредить лакокрасочное покрытие.
Опытные автолюбители рекомендуют проверенный способ: замочить плотную ткань в теплой воде с добавлением автошампуня и накрыть ею загрязненные участки кузова. Оставив ткань на некоторое время, можно заметить, что засохшие пятна размягчились и легко удаляются без повреждений покрытия.
Ранее эксперт рассказал, почему он считает, что мыть машину вручную вредно для лакокрасочного покрытия.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «За рулем»