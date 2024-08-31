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Автовладельцам дали совет, как дочиста отмыть кузов после лета

Метод очистки кузова: следы легко удаляются, покрытие остается невредимым

Удалить с поверхности автомобиля засохшие загрязнения, такие как насекомые, смола деревьев и птичий помет, может быть непросто.

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Обычная мойка высокого давления не всегда справляется с этими задачами, а при ручной очистке есть риск повредить лакокрасочное покрытие.

Автовладельцам посоветовали не мыть машину из ведра

Опытные автолюбители рекомендуют проверенный способ: замочить плотную ткань в теплой воде с добавлением автошампуня и накрыть ею загрязненные участки кузова. Оставив ткань на некоторое время, можно заметить, что засохшие пятна размягчились и легко удаляются без повреждений покрытия.

Ранее эксперт рассказал, почему он считает, что мыть машину вручную вредно для лакокрасочного покрытия.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «За рулем»

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС/Алпаткин Александр
Количество просмотров 2
31.08.2024
Фото:ТАСС/Алпаткин Александр
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