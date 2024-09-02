У российских маркетплейсов появится переднеприводный грузовик — он проходит тесты

ГАЗ разрабатывает грузовик с передним приводом специально для маркетплейсов

Силами специалистов Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) ведутся разработки нового переднеприводного грузовика SDV 3.5 для использования в маркетплейсах. Кроме электрической версии будет модель и с двигателем внутреннего сгорания.

«Мы разработали концепт автомобиля с электромотором в соответствии с современными трендами, но, исходя из потребностей клиента, предусматриваем, что у нас появится модификация и с двигателем внутреннего сгорания», – рассказал директор по развитию и инновациям ГАЗ Андрей Кузнецов.

Отмечается, что у фургона будут сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Кроме того, предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа. Цифры в названии модели означают полную массу, а аббревиатура расшифровывается как «универсальный автомобиль для служб доставки». В настоящее время транспортное средство проходит все необходимые тестовые испытания.

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Источник: quto.ru