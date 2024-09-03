Высокие технологии: достаточно свайпа по смартфону, и ваша машина сама приедет к вам
Компания Tesla выпустила обновление, после установки которого функционал автомобилей дополнится системой Actually Smart Summon (ASS). Речь идет об улучшенной версии, благодаря этой опции автомобиль способен самостоятельно приехать непосредственно к водителю или в другое указанное место.
«Это как магия, но с большим количеством технологий и меньшим количеством размахиваний руками», – рассказали представители компании.
Такая функция будет хорошим подспорьем в ситуациях, когда, например, идет дождь или стоит жара. Причем автомобиль предварительно прогреется или охладится, и подъедет прямо к двери владельца настолько близко, насколько это возможно.
Напомним, ранее Tesla использовала ультразвуковые датчики для внедрения функции Smart Summon, но с середины 2022 года производитель стал использовать камеры Tesla Vision, при помощи которых теперь и функционирует обновленная система ASS.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: tweaktown.com