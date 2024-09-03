Высокие технологии: достаточно свайпа по смартфону, и ваша машина сама приедет к вам

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Tesla оснастила автомобили улучшенной версией технологии Actually Smart Summon

Компания Tesla выпустила обновление, после установки которого функционал автомобилей дополнится системой Actually Smart Summon (ASS). Речь идет об улучшенной версии, благодаря этой опции автомобиль способен самостоятельно приехать непосредственно к водителю или в другое указанное место.

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«Это как магия, но с большим количеством технологий и меньшим количеством размахиваний руками», – рассказали представители компании.

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Такая функция будет хорошим подспорьем в ситуациях, когда, например, идет дождь или стоит жара. Причем автомобиль предварительно прогреется или охладится, и подъедет прямо к двери владельца настолько близко, насколько это возможно.

Напомним, ранее Tesla использовала ультразвуковые датчики для внедрения функции Smart Summon, но с середины 2022 года производитель стал использовать камеры Tesla Vision, при помощи которых теперь и функционирует обновленная система ASS.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: tweaktown.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 105
03.09.2024
Фото:freepik / freepik
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