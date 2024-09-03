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Новый транспортный узел поможет России интегрироваться в международную логистику

Эксперт Фадеев назвал условие для создания нового транспортного хаба в Мурманске

Без модернизации Октябрьской железной дороги и строительства новых железнодорожных подходов на территории Арктики невозможно развитие Мурманского транспортного узла, включая интеграцию в этот процесс Северного морского пути. Таким мнением поделился заместитель председателя общественного совета при Комитете по делам Арктики Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

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«Объем перевалки через МТУ уже к 2030 году может удвоиться – до 100 млн тонн, а с его интеграцией в коридор "Север - Юг" грузопоток вырастет в разы. Именно по этой причине основные усилия должны быть сосредоточены на устранении инфраструктурных ограничений. Необходима как реконструкция существующей Октябрьской железной дороги, так и строительство новых железнодорожных подходов на всей территории российской Арктики», – подчеркнул доктор экономических наук.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на IV Железнодорожном съезде анонсировал создание бесшовного сообщения от Мурманска до Индийского океана. Международный транспортный коридор «Север – Юг» призван связать порты на Балтике и Мурманский транспортный узел (МТУ) с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Благодаря новому сообщению, на доставку грузов из Мурманска в Мумбаи понадобится не более 15 суток.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 142
03.09.2024
Фото:Wikimedia
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