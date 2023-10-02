Грузоперевозки сегодня: новые вызовы, новые возможности

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Не успела отрасль оправиться от пандемии, санкций, как приходится справляться с новыми трудностями, которые в то же время становятся трамплином для роста.

Сегодня сфера грузоперевозок сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как нехватка транспорта, дефицит водителей, рост цен на топливо и т. д. При этом открывается «окно возможностей»: укрепляются связи с Азией, развивается параллельный импорт, растет товарооборот.

О текущей ситуации на рынке автоперевозок и способах не просто преодолеть трудности и выжить, но и адаптироваться, развиваться, рассказал генеральный директор ООО«Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачев.

– Владимир, ваша компания на рынке уже почти 30 лет, за это время повидать пришлось многое. Как вы оцениваете ситуацию сегодняшнего дня? Нет ли ощущения, что чем дальше, тем труднее становится работать?

– Отчаяния ни в коем случае нет: да, порой непросто, но рынок автоперевозок при падении во втором квартале 2022-го к концу года восстановился и продолжает развитие в 2023-м.

Каких-то новых вызов не появилось, скорее прогрессируют старые. Проблемы, по сути, остались прежними.

Так, при том, что растет количество предлагаемого к перевозке груза, остро ощущается нехватка транспорта, особенно магистральных тягачей. Привычные в прошлом модели европейских грузовиков на сегодняшний день не завозят, а если они и попадают в страну, то в небольшом количестве, по новым схемам и ценам. Отечественные производители, такие как КАМАЗ, пока не справляются с существующими потребностями рынка.

Активизировались китайские производители, они начинают поставлять необходимые транспортные средства, но этих объемов еще недостаточно. Обновление автопарка идет очень медленно, а если нет обновления, транспортные средства чаще ломаются, значит, обслуживать их становится дороже.

– Как в вашей компании решают вопросы с обновлением автопарка и обслуживанием?

– Собственный автопарк компании состоит из грузовиков отечественного производства. В последние годы мы его унифицировали, тем самым оптимизировав обслуживание и ремонт. Это позволило сократить время доставки, повысить качество предоставляемых услуг для наших клиентов по всей филиальной сети. На длинном плече в компании задействованы дальнемагистральные тягачи и 12-тонники КАМАЗ. На среднем и коротком плече – в основном грузовики ГАЗ. Сегодня по охвату у КАМАЗа и ГАЗа конкурентов нет.

Автомобили ГАЗ – основа нашего грузового автопарка по доставке сборных грузов. Это неприхотливые, экономичные, простые и удобные в эксплуатации машины. Им не страшны любые дорожные условия, а главное – не возникает проблем с их обслуживанием благодаря развитой дилерской сети. В этом году нам удалось на 30% расширить свой автопарк. Новые грузовики Газель NEXT, Газон NEXT и МАЗ пополнили автопарки компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и уже вышли на маршруты.

В настоящее время сложностей с покупкой запчастей на рынке нет, налажено сотрудничество с альтернативными поставщиками из России, Китая, Турции и т. д.

– Эксперты рынка грузоперевозок отмечают увеличение заказов на перевозку из Республики Беларусь в Россию на 106% в первом полугодии. Как развивается сотрудничество вашей компании со странами СНГ?

– «Байкал Сервис» еженедельно доставляет сборные грузы в ближнее зарубежье: в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. И, по нашим прогнозам, в ближайшее время потребность в качественных перевозках в эти страны будет только расти.

Объемы отправок компании в Республику Беларусь за первое полугодие увеличились почти в три раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По этому направлению мы сотрудничаем только с проверенными партнерами, например, с компанией «Семар ЭкспрессБел». Совместная работа по грузоперевозкам в 19 крупнейших городов Беларуси и автоматизация процессов перевозки грузов позволила повысить качество и сократить сроки доставки.

По Казахстану и Киргизии в целом грузопоток достаточно стабилен. Правда, с апреля 2023 года был небольшой спад, связанный с тем, что власти Казахстана ввели цифровую накладную — СНТ. Это документ, который фиксирует любое передвижение товара по Казахстану — с момента его ввоза или производства до продажи конечному потребителю. Но и этот процесс удалось наладить.

– Постоянно возникают все новые проблемы, которые приходится решать, как вам при этом удается удерживать тарифы на транспортные услуги?

– Если говорить про рынок в целом, с начала года автоперевозки внутри России подорожали в среднем на 30–40%. И скорее всего этот тренд продолжится в ближайшие годы.

Сдерживать тарифы в компании и сохранять их на конкурентном уровне нам помогает оптимизация эксплуатационных и операционных расходов. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, учитывая изменчивость рынка – с гибким подходом. Постоянно держим руку на пульсе – мониторим актуальные цены и услуги, ищем оптимальные форматы для закупок. Для снижения издержек изменили подход в работе с расходными материалами. Где возможно, автоматизировали внутренние и внешние процессы и продолжаем работать в данном направлении.

Самое главное для нас в текущих условиях – сохранить качество предоставляемых услуг. Для этого в своей работе мы ориентируемся, прежде всего, на потребности наших клиентов: расширяем спектр актуальных предложений и географию грузоперевозок, предлагаем комплексные решения и новые варианты для сотрудничества.

Например, в начале этого года подготовили уникальное для рынка сборных перевозок предложение на основе запросов поставщиков федеральных и строительных сетей, позволяющее существенно сократить логистические издержки и точно спрогнозировать затраты на перевозку.

– Как в данных условиях возможно повысить качество услуг для клиентов?

– В сложившихся условиях нам удалось обновить автопарк, продолжаем дальше улучшать качество складских помещений наших филиалов по всей России, их эксплуатационные и технические характеристики – от этого напрямую зависят удобство и скорость обслуживания клиентов и обработки грузов. Например, в марте компания открыла новый современный экспедиционно-складской комплекс класса «А» «Котельники» на 10 000 кв. м, ориентированный на работу с крупнейшими центрами оптово-розничной торговли на востоке Москвы. В июне наш филиал в Ижевске переехал в новый современный складской комплекс, построенный с нуля по принципу Built-to-suit. Также за последнее время улучшили условия для обслуживания клиентов филиалы в Уфе, Пскове, Воронеже, Уссурийске и других городах.

– Транспортники жалуются на дефицит кадров в отрасли, особенно водителей большегрузов. Говорят, в России не хватает порядка 60 тысяч дальнобойщиков. Как вы оцениваете эту проблему?

– Проблема дефицита водителей действительно крайне острая. То же самое касается сотрудников склада – грузчиков, водителей погрузчиков, приемосдатчиков.

Раньше причиной этого была непопулярность профессии: молодые люди не хотели устраиваться водителями, эта работа казалась им немодной и слишком трудоемкой. Поэтому на рынке труда сейчас мы видим в основном возрастных водителей (от 50 лет и старше). Да и в целом найти профессионалов в сфере грузоперевозок довольно сложно.

Мобилизация также внесла свои коррективы, вылившись в еще большую нехватку водителей (так как именно они являются одними из самых востребованных специалистов во время призыва на военную службу).

Кадровый дефицит водителей и транспортных средств привел к росту стоимости услуг перевозчиков, причем значительному.

Среди возможных путей решения проблемы я вижу повышение престижа профессии. Это её популяризация среди молодежи, возрождение системы образования для обучения и подготовки водителей по всей стране, увеличение заработной платы.

Можно попытаться привлечь в профессию женщин, но из-за специфики такой работы они вряд ли массово пойдут на рынок. Водитель проводит большую часть времени вдали от семьи и близких. При этом это еще и колоссальная физическая нагрузка, ведь в рейсе могут быть разные ситуации от поломки до элементарной необходимости смены колеса (которое весит более 100 кг).

– Сколько на сегодняшний день зарабатывает водитель большегруза, чем вы удерживаете специалистов?

– Дефицит кадров диктует рост оплаты труда, и сейчас сложно найти водителей на грузовые машины даже на 170–200 тыс. рублей. За последние три года зарплаты выросли процентов на 80%, и рост еще продолжится.

В нашей компании штат водителей практически полностью укомплектован. Учитывая дефицит кадров на рынке, мы стараемся создавать для наших сотрудников привлекательные условия труда. Например, организовали трансфер до работы в утреннее и вечернее время на комфортабельном автомобиле. За новыми сотрудниками обязательно закрепляется наставник, обучение проходит поэтапно, сначала работают на «лайтовых» точках, постепенно переходя на более сложные участки. Мы запустили акцию «Приведи друга». Действующий сотрудник получает 10 тыс. рублей, если приведенный им новый работник проходит испытательный срок.

Кроме того, мы постоянно отслеживаем уровень зарплат, которые предлагает рынок, и производим регулярные индексации.

– В связи с нехваткой водителей, как вы оцениваете перспективу использования транспортными компаниями беспилотных машин в ближайшем будущем?

– Сегодня беспилотные грузовики уже ограниченно используются в отрасли. Например, задействованы в автоматизированных логистических операциях на закрытых территориях или определенных маршрутах. Однако для их широкомасштабного применения требуется время, думаю, лет 10–15.

Для полной замены водителей беспилотными авто необходимо решить ряд важных вопросов. Разработать нормативную базу, создать и внедрить необходимую инфраструктуру для движения беспилотников, организовать систему диспетчеризации и безопасности движения, включая обеспечение безопасности груза.

Как только экономика таких перевозок станет рентабельной, процесс внедрения беспилотников ускорится.

– Какие сегодня тренды на рынке автоперевозок? Как влияет рынок e-commerce на его развитие?

– Отмечу, что e-commerce по-прежнему остается актуальным драйвером развития рынка логистики. Эти два рынка работают в тесной связке и усиливают друг друга. Наша компания в 2017 году одной из первых реализовала возможность доставки сборных грузов на распределительные склады маркетплейсов.

За прошедший год объемы перевозок грузов в маркетплейсы (компания сотрудничает с 25 000 поставщиками по всей России) выросли более чем в два раза. Для продавцов онлайн-площадок в компании выделена отдельная услуга и разработано уникальное комплексное предложение. Рост объемов перевозок и укрепление сотрудничества с маркетплейсами позволили нам запустить несколько специальных предложений на «доставку от двери» — от продавца до распределительных центров маркетплейса, в том числе для малогабаритных грузов по цене бюджетной курьерской доставки и для палетных перевозок с выгодой до 50% от обычных тарифов. В августе в партнерстве с одним из крупнейших маркетплейсов «Байкал Сервис» запустил интегрированную доставку товаров для продавцов маркетплейса по схеме realFBS.

– Ваши прогнозы по развитию рынка перевозок на 2024 год?

– В следующем году рынок грузоперевозок будет по-прежнему ощущать дефицит водителей, транспорта и рост его стоимости. Очевидно также то, что российские транспортные потоки все больше переориентируются на восточное и южное направление, в первую очередь на Турцию, Иран, Индию и Китай. Изменение привычных маршрутов, перестройка — дело непростое и потребует времени. При этом выстраивание новых логистических цепочек неизбежно приведет к увеличению объемов международной торговли, как следствие – к повышению спроса на услуги на рынке грузоперевозок.

Добавлю¸ что в 2024 году востребованность перевозок в сфере e-commerce будет только расти.

Сегодня в условиях нестабильности и постоянного потрясения рынка клиенты выбирают компании не по принципу «где дешевле», а делают выбор в пользу предсказуемости и стабильности – проверенных временем, с надежной репутацией перевозчиков. Несмотря на то, что поддержание стабильного качества услуг – задача крайне непростая, требующая значительных вложений и ресурсов, мы продолжаем ставить его на первое место.

Проверено годами: рецепт стабильного качества в работе компании – в сплоченной команде единомышленников. В текущих реалиях нам важно сохранить сложившийся годами коллектив, обеспечив комфортные условия труда. И пока нам это удается – в следующем году «Байкал Сервису» исполняется 30 лет, и секрет нашего долголетия, прежде всего, в людях.

О компании

Транспортная компания «Байкал Сервис» – один из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов, которому доверяют более 3 млн клиентов. Компания обеспечивает быструю и удобную доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа- и контейнерные перевозки. У компании «Байкал Сервис» более 150 терминалов по всей стране, которые обслуживают более 50 000 населенных пунктов.

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