Автопроизводитель отзывает более 140 тыс. машин из-за обнаруженного дефекта

BMW анонсировал отзыв более 140 тыс Mini Cooper SE из-за риска перегрева батарей

Немецкий автопроизводитель BMW анонсировал отзыв партии электрокаров из-за обнаруженного дефекта, вследствие которого может произойти перегрев батарей.

Отмечается, под отзывную кампанию попали более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE, выпущенных в период с ноября 2018 по январь 2024 годов. Речь идет о более 12,5 тыс. автомобилей в США и порядка 39 тыс. машин в самой Германии.

По словам представителей концерна, из-за несовершенства аккумуляторов батареи могут перегреться и загореться, причем даже когда автомобиль не движется. Для устранения этой проблемы специалисты предприятия намерены использовать софт, благодаря которому можно определить наличие проблемы, а также произвести замену дефектных аккумуляторов.

Напомним, в конце прошлого года другой немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил отзыв порядка 2,6 млн транспортных средств по всему миру. По информации концерна, у партии 800 тыс. компактных кроссоверов Tiguan, произведенных с начала 2008 года по середину 2011 года, могут возникнуть проблемы из-за сбоя в работе фар.

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Источник: reuters.com