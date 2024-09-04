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По чьей вине происходят ДТП — эксперт знает ответ, и он вам не понравится

Эксперт Сажин объяснил, как уменьшить количество ДТП на особо аварийных участках

Для того, чтобы сделать безопасными особо аварийные участки трасс необходим комплексный подход, включая установку средств регулирования и профилактическую работу с водителями. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

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Рассуждая, почему ежедневно на дорогах случаются аварийные ситуации, он подчеркнул, что 90 % ДТП создают сами водители, а организация регулировки дорожного движения здесь ни при чем.

«Водители не соблюдают требования правил дорожного движения, не сбрасывают скорость, не убеждаются в безопасности своего маневра, выбирают неправильную траекторию своего движения на перекрестке. Все эти причины приводят к слову из трех букв – ДТП», – объясняет эксперт.

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По словам Сажина, иногда косвенной причиной аварии может стать навигатор.

«Кто-то ездит по навигатору, кто-то по дорожным знакам, а кто-то по памяти, но всегда может появиться знак. Поэтому по дорогам нужно всегда ездить, как будто в первый раз», – подчеркивает специалист.

Если на некоторых участках аварии происходят очень часто специальная комиссия обычно проверяет и решает, как можно улучшить ситуацию на этом участке. Можно поставить средства регулирования, а также проводить профилактическую беседу с автовладельцами, резюмировал Сажин.

Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 163
04.09.2024
Фото:Depositphotos
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