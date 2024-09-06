Эксперт сравнил полные «баки» электрокара и авто с ДВС

Автоблогер Булкин назвал основные преимущества электромобилей

По его словам, такой транспорт гораздо экологичнее по сравнению с обычными автомобилями.

При этом зарядка электрокара обойдется в 300-400 рублей, тогда как полный бак АИ-95 стоит до 3,5 тысяч рублей. В ряде городов доступны бесплатные зарядные станции.

Булкин также подчеркнул, что владельцам частных домов или жителям ЖК с паркингом гораздо проще подзаряжать свои машины. Хотя счет за электричество может немного вырасти, но это незначительное увеличение, считает он.

Электромобили отличаются неприхотливостью в обслуживании. Обычным автомобилям рекомендуется проводить ТО каждые 10-15 тысяч километров, в ходе которых меняются масло и фильтры, а каждые 30-40 тысяч километров проходит более серьезное ТО с заменой тормозных колодок или дисков и масла в трансмиссии.

В случае электрокаров процедура значительно упрощается – ТО требуется реже, а менять масло в двигателе не нужно. Кроме того, тормозные колодки изнашиваются медленнее благодаря рекуперативному торможению, когда электродвигатель помогает останавливать автомобиль, что увеличивает срок службы тормозов.

Также Булкин отметил, что электромобили обеспечивают мгновенное ускорение. Крутящий момент передается сразу от электродвигателя к колесам, без потерь, как это бывает в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. При нажатии на педаль газа водитель ощущает моментальное ускорение.

Сейчас проходит автосалон в Чэнду (Китай), и туда многие новинки приезжают сразу с ценниками. Так, на автошоу заявили о предварительной продаже электромобиля Dongfeng Aeolus L7.

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Источник: news.ru