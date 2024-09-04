Этот «китаец» с запасом хода 518 км приехал на автошоу в Чэнду сразу с ценником

Dongfeng Aeolus L7 EV стартовал в предпродаже по цене от 17 800 долларов

В этом году на автосалоне в Чэнду началась предварительная продажа электромобиля Dongfeng Aeolus L7 по цене 130 000–150 000 юаней (18 300–21 000 долларов или 1,6 млн–1,8 млн рублей).

Dongfeng Aeolus L7 EV

Официальная дата запуска ожидается в конце сентября. Стоит отметить, что гибридный вариант автомобиля был запущен в мае этого года.

Что касается экстерьера, вариант EV продолжает дизайн гибридной версии. Передняя часть имеет закрытую решетку со сквозной световой полоской сверху, соединяющей узкие фары. Сбоку крыша имеет небольшой изгиб. Двухцветный кузов создает эффект парящей крыши. У автомобиля скрытые дверные ручки, черненые колесные арки и многоспицевые 18-дюймовые диски.

Dongfeng Aeolus L7 EV позиционируется как компактный кроссовер, его размеры составляют 4685/1900/1617 мм, а колесная база — 2775 мм.

Питание автомобилю обеспечивает электродвигатель мощностью 160 кВт в паре с аккумуляторной батареей Dongfeng собственной разработки емкостью 62,3 кВт·ч, что дает запас хода на одной зарядке в 518 км. Официальное время быстрой зарядки для пополнения аккумулятора с 30% до 80% составляет 28 минут.

Салон автомобиля выполнен в черно-оранжевой цветовой гамме, здесь есть 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов, 14,6-дюймовый подвесной центральный экран управления и D-образное рулевое колесо.

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Источник: СarNewsChina