Отечественный автопроизводитель инвестирует миллиарды в развитие производства
АВТОВАЗ: на развитие производства ежегодно будет выделяться более ₽45 млрд
АВТОВАЗ намерен ежегодно инвестировать в развитие производства до 2030 года более 45 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
В ходе сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» на Восточном экономическом форуме он напомнил, что в рамках специального инвестиционного контракта АВТОВАЗ на протяжении нескольких предыдущих лет уже вложил 78 млрд рублей.
«Сейчас мы очень существенно, вот последний год и наши планы до 2030 года, мы очень существенно нарастили инвестиционную программу. Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 млрд рублей каждый год», – подчеркнул вице-президент предприятия.
Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал, что бюджет инвестиционной программы предприятия в 2024 году составит порядка 50 млрд рублей.
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Источник: tass.ru
Фото:Depositphotos
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05.09.2024
Фото:Depositphotos
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