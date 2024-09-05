Отечественный автопроизводитель инвестирует миллиарды в развитие производства

АВТОВАЗ: на развитие производства ежегодно будет выделяться более ₽45 млрд

АВТОВАЗ намерен ежегодно инвестировать в развитие производства до 2030 года более 45 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

В ходе сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» на Восточном экономическом форуме он напомнил, что в рамках специального инвестиционного контракта АВТОВАЗ на протяжении нескольких предыдущих лет уже вложил 78 млрд рублей.

«Сейчас мы очень существенно, вот последний год и наши планы до 2030 года, мы очень существенно нарастили инвестиционную программу. Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 млрд рублей каждый год», – подчеркнул вице-президент предприятия.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал, что бюджет инвестиционной программы предприятия в 2024 году составит порядка 50 млрд рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru