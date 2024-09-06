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Оставил конкурентов позади: производитель шин выпускает шины с большим ресурсом

«Белшина» применил новацию и выпускает шины с ультравысокопрочным металлокордом

Белорусский производитель шин «Белшина» получил конкурентное преимущество на рынке после модернизации своей продукции. Теперь при производстве шин применяется ультравысокопрочный металлический корд, применяемый в основном для грузовых моделей.

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По словам представителя предприятия. применение нового материала при производстве легковых шин:

  • снизит их массу более чем на 3%;
  • повысит ресурс шин;
  • уменьшит расход топлива до 2,5%;
  • уменьшит динамические нагрузки на элементы конструкции транспортного средства.
«Шины с ультравысокопрочным металлокордом в брекере успешно прошли стендовые испытания в сертифицированной лаборатории ОАО «Белшина», – уточнили на предприятии.

Для справки: «Белшина» – один из крупнейших производителей в шинной отрасли, список продукции состоит из более 300 типоразмеров, включая шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.

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Источник: abw.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
Количество просмотров 149
06.09.2024
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
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