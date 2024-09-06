Топ-менеджер VW нарисовал мрачную картину будущего: рынка больше нет

Финансовый директор VW Антлитц рассказал о плачевном состоянии дел в компании

Во время встречи с рабочими в Германии финансовый директор VW Group Арно Антлитц сказал, что у VW есть «один, может быть, два года», чтобы все изменить, и компания могла бы выжить в нынешних условиях.

Никто и не подозревал, что дела настолько плохи, пока топ-менеджемент не объявил печальную новость.

Слова Арно Антлитц прозвучали всего через несколько дней после новостей о том, что VW может закрыть два завода в Германии, чего не случалось за всю 87-летнюю историю компании.

Арно Антлитц, финансовый директор VW:

– Мы уже некоторое время тратим на бренд больше денег, чем зарабатываем.

В долгосрочной перспективе это не может хорошо закончиться. Если мы продолжим в том же духе, мы не добьемся успеха в трансформации.

В Европе сейчас продается на 2 млн автомобилей меньше, чем в доковидные времена, когда в Европе было куплено около 16 млн автомобилей, потом цифра упала примерно до 12 млн. Мы ожидаем, что в будущем будет продаваться около 14 млн автомобилей в год, если вообще будет.

Volkswagen Group является крупнейшим производителем с примерно четвертью доли рынка в Европе. Нам не хватает продаж около 500 000 автомобилей, что эквивалентно примерно 2 заводам. И это не связано с нашей продукцией или плохими показателями продаж. Рынка просто больше нет.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, нужно повысить производительность и сократить расходы. Впереди еще только год, может быть, два, чтобы все исправить.

Если взглянуть на последние статистические данные о продажах VW Group, то всё выглядит не так плачевно, как говорит Антлитц. Результаты второго квартала показывают, что европейский рынок вырос для компаниимна 1,9%, продажи также выросли в Южной Америке и США. Однако в Азии конкуренция со стороны Китая снизила продажи VW Group на 8,2%.

Но если говорить об электромобилях, то продажи упали на 15,2%. Поскольку VW Group активно продвигает электрическую линейку в большинстве своих брендов, эти цифры говорят о непростом будущем.

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Источник: Motor1 и Рейтер