На 50 современных автобусов малого класса пополнится парк коммерческих перевозчиков

Ликсутов: на маршруты коммерческих перевозчиков выйдут 50 новых автобусов

Ещё 8 лет назад по дорогам Москвы ездили старые и небезопасные маршрутки, в них отсутствовали льготы и не действовали городские билеты, а водители регулярно нарушали правила дорожного движения и работали без лицензий.

В 2016 году ситуация изменилась, коммерческих перевозчиков перевели на госконтракты, их автопарк обновился, а качество предоставляемых услуг выросло. Теперь в них действуют все льготы и городские билеты.

В рамках обновления подвижного состава, на маршруты скоро выйдут 50 современных автобусов малого класса. Они оснащены по последнему слову техники: ярким и четким медиаэкраном, который показывает информацию об остановках. Для маломобильных граждан есть пандус и аппарель.

В отличие от старых маршруток, вместо картонки с номером маршрута, здесь два маршрутных табло.

Яркое освещение, которое меняется в зависимости от времени суток, положительно сказывается на здоровье пассажиров, а современная оптика позволяет водителю комфортно себя чувствовать даже в тёмное время суток.

В салоне есть зарядки USB с входом type-c, для безопасности автобус оборудован камерой наблюдения и системой мониторинга состояния водителя.

Обычный пассажир больше не видит разницы между государственным и коммерческим перевозчиком.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— В ближайшее время на маршруты коммерческих перевозчиков выйдут новые автобусы малого класса. Они соответствуют самым высоким стандартам Московского транспорта, в них действуют все способы оплаты проезда и льготы для пассажиров.

Мы продолжаем развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: Дептранс Москвы