Опасные привычки: что происходит, если нажимать педали на АКП двумя ногами

Инструктор разъяснил риски путаницы педалей при переходе с механики на АКП

Чаще всего обучение начинающих водителей в автошколах проходит на автомобилях с механическими коробками передач, где задействованы три педали: газ, тормоз и сцепление.

При переходе на автомобили с автоматом водители расслабляются из-за наличия только двух педалей, но в экстренной ситуации может сработать привычный рефлекс переключения, что приводит к одновременному нажатию на газ и тормоз.

Такое поведение может иметь серьезные последствия для автомобиля. На старых машинах это может привести к поломке двигателя, тормозной системы и трансмиссии. Современные автомобили защищают коробку передач от перегрузок, но двигатель все равно страдает от резких наборов оборотов, а тормозная система может перегреваться и требовать замены дисков и колодок.

В конечном итоге, такая ошибка ведёт к лишним расходам и возможным проблемам, включая дорогой ремонт. Чтобы избежать подобных ситуаций, водителям следует заново осваивать навыки управления автомобилем при переходе с «механики» на «автомат». Главное для себя выработать правило держать левую ногу просто в удобном положении.

Можно зафиксировать, что использование обеих ног для управления автомобилем с автоматической трансмиссией даже неудобно, так как педали газа и тормоз специально расположены слишком близко, чтобы автомобилист работал лишь правой ногой.

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Источник: naavtotrasse.ru