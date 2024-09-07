Обновленная версия этого японского компактного кроссовера порадует дизайном и динамикой

Продажи обновленного Honda HR-V 2025 стартуют в октябре этого года

Honda представила обновленный HR-V 2025, который уже успел заявить о себе на рынках Японии и Великобритании. Несмотря на то, что изменения кажутся не слишком заметными, они привносят в кроссовер дополнительный комфорт и функциональность.

Honda HR-V 2025

Спереди HR-V обзавелся новым бампером, а также более квадратной решеткой радиатора. Нижние части бампера теперь окрашены в глянцевый черный цвет, добавляя спортивности. Задняя часть кроссовера осталась практически неизменной, за исключением обновленной графики фонарей.

Honda HR-V 2025

В салоне HR-V произошли более заметные обновления. Вместо стандартных аналоговых приборов появилась новая семидюймовая цифровая панель, которая органично дополняет центральный сенсорный экран, размер которого увеличился до 9 дюймов. Особое внимание уделили удобству пассажиров: между передними сиденьями появилась беспроводная зарядная станция для мобильных устройств, что делает поездки еще более комфортными.

Интерьер Honda HR-V 2025

Honda улучшила системы безопасности HR-V, добавив адаптивные фары, систему панорамного обзора и систему адаптивного круиз-контроля.

Под капотом обновленного HR-V располагается гибридный двигатель, который сохранил 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель в сочетании с электродвигателем. Мощность гибридной системы составляет 131 л. с.

Ожидается, что обновленная линейка поступит в продажу у дилеров начиная с октября

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Источник: Motor.es