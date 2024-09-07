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Совершенно новый Kia Sportage 2026 засняли на испытаниях

Kia выбрали для тестирования нового кроссовера Sportage трассу Нюрбургринг

Первые фотографии, сделанные во время испытаний, раскрывают некоторые ключевые изменения в дизайне. В передней части Sportage 2026 произошли радикальные изменения. Новая светотехника с удлиненными огнями по краю решетки радиатора придает ему более стремительный и современный вид, отдавая дань стилю трехрядного внедорожника Kia EV9 и маленькому EV3.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026
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Прощайте, бумеранги и ромбы – теперь на передней части Sportage царят плавные линии и динамика. Нижний воздухозаборник сохранил свою форму, а капот и крылья практически не изменились.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Сзади кроссовер по-прежнему демонстрирует характерную узкую черную полосу, соединяющую фонари. Впрочем, ожидаются и изменения, которые пока скрыты от посторонних глаз.

Интерьер, по слухам, обзаведется 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и соответствующим сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, что обещает удобство и функциональность на новом уровне.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026

В линейке двигателей Kia Sportage 2026 сохранится 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 187 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридная версия получит 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 227 л. с. И, конечно же, не обойдется без подключаемого гибрида, мощность которого будет составлять 261 л. с.

Источник: CarBuzz

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Лежнин Роман
Фото:CarBuzz
Количество просмотров 367
07.09.2024
Фото:CarBuzz
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Отзывы о Kia Sportage ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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