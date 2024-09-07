Совершенно новый Kia Sportage 2026 засняли на испытаниях

Kia выбрали для тестирования нового кроссовера Sportage трассу Нюрбургринг

Первые фотографии, сделанные во время испытаний, раскрывают некоторые ключевые изменения в дизайне. В передней части Sportage 2026 произошли радикальные изменения. Новая светотехника с удлиненными огнями по краю решетки радиатора придает ему более стремительный и современный вид, отдавая дань стилю трехрядного внедорожника Kia EV9 и маленькому EV3.

Kia Sportage 2026

Прощайте, бумеранги и ромбы – теперь на передней части Sportage царят плавные линии и динамика. Нижний воздухозаборник сохранил свою форму, а капот и крылья практически не изменились.

Kia Sportage 2026

Сзади кроссовер по-прежнему демонстрирует характерную узкую черную полосу, соединяющую фонари. Впрочем, ожидаются и изменения, которые пока скрыты от посторонних глаз.

Интерьер, по слухам, обзаведется 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и соответствующим сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, что обещает удобство и функциональность на новом уровне.

Kia Sportage 2026

В линейке двигателей Kia Sportage 2026 сохранится 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 187 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридная версия получит 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 227 л. с. И, конечно же, не обойдется без подключаемого гибрида, мощность которого будет составлять 261 л. с.

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Источник: CarBuzz