До России добрался новый доступный японский кроссовер: цены известны

Официальный дилер Suzuki в РФ продает кроссовер Fronx по цене 3,26 млн рублей

На российский рынок добрался Suzuki Fronx 2024 года выпуска. Эта модель, в других регионах известная как Toyota Urban Cruiser Taisor, представлена у дилера в Нижнем Новгороде с ценником в 3,26 млн рублей.

Suzuki Fronx 2024

За эту сумму покупатель получает кроссовер в очень богатой комплектации с датчиками света и дождя, системой мониторинга давления в шинах, системой кругового обзора, медиасистемой с крупным экраном, проекционным дисплеем, светодиодной оптикой.

Интерьер Suzuki Fronx 2024

С длиной 3995 мм и колесной базой 2520 мм, Fronx обладает компактными размерами, идеально подходящими для городской эксплуатации.

Однако под капотом кроссовера скрывается нечто неожиданное – простой атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 103 л. с., известный по Suzuki Jimny. В сочетании с ним работает древний 4-ступенчатый автомат, а привод исключительно передний.

Несмотря на богатую комплектацию, Fronx 2024 доступен за 3,26 млн рублей, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет компактный кроссовер с хорошим оснащением.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, в Ставрополе представлен Suzuki Fronx 2023 года выпуска за 2,889 млн рублей. С теми же агрегатами и тоже в богатой комплектации.

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Источник: Автоновости дня