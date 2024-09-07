Автомобили этой марки «разучились» тормозить: объявлена масштабная отзывная кампания

Stellantis отзывает 1,2 млн автомобилей из-за неисправности тормозной системы

Chrysler, часть концерна Stellantis, объявил об отзыве около 1,2 миллиона автомобилей в США.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что проблема связана со сбоем в программном обеспечении антиблокировочной системы тормозов (ABS), что может привести к отключению системы стабилизации автомобиля и увеличить вероятность аварий.

Отзыв касается моделей Ram 1500, выпущенных в период с 2019 по 2024 год. Чтобы решить проблему, дилеры будут обновлять программное обеспечение модуля ABS.

Кроме того, как сообщает Reuters, Stellantis отзывает более 32 тысяч автомобилей Jeep Gladiator и Jeep Wrangler, произведенных с 2018 по 2024 годы, из-за риска короткого замыкания в приборной панели.

Компания настоятельно рекомендует владельцам указанных моделей как можно быстрее обратиться к дилерам для устранения проблемы, чтобы гарантировать безопасность на дорогах.

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Источник: SpeedMe