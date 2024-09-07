Как не купить поддельное масло? Вот пара дельных советов от специалиста

Эксперт рассказал, как понять, что в двигателе залито контрафактное масло

Ситуация с подделкой моторных масел в России становится всё более серьёзной, и владельцы автомобилей начали чаще менять масло, игнорируя растущие расходы. Эксперт прокомментировал, когда именно следует менять масло в двигателе и как минимизировать ненужные траты.

По информации международной ассоциации «Антиконтрафакт», доля нелегально продаваемого автомобильного масла на российском рынке достигает 50-60%. Это приводит к тому, что автовладельцы вынуждены менять масло значительно чаще, чем это необходимо, что создаёт дополнительные финансовые затраты.

Автоэксперт и блогер Евгений Соловьев отметил, что беспокойство водителей оправдано: с исчезновением привычных брендов количество подделок либо увеличилось, либо осталось прежним, в отличие от оригинальной продукции.

Первым сигналом являются необычные шумы при пуске мотора, особенно в зимнее время. Чтобы не «попасть» на капитальный ремонт двигателя, лучше не испытывать судьбу и сразу же заменить масло.

Качество различного поддельного масла может существенно различаться, и важно следить за состоянием масла с помощью щупа: резкое загустение или увеличение расхода — сигнал к срочной замене. Соловьев рекомендовал выбирать российские марки масла для снижения риска купить контрафакт.

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Источник: Тарантас Ньюс