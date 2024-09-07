#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Как не купить поддельное масло? Вот пара дельных советов от специалиста

Эксперт рассказал, как понять, что в двигателе залито контрафактное масло

Ситуация с подделкой моторных масел в России становится всё более серьёзной, и владельцы автомобилей начали чаще менять масло, игнорируя растущие расходы. Эксперт прокомментировал, когда именно следует менять масло в двигателе и как минимизировать ненужные траты.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

По информации международной ассоциации «Антиконтрафакт», доля нелегально продаваемого автомобильного масла на российском рынке достигает 50-60%. Это приводит к тому, что автовладельцы вынуждены менять масло значительно чаще, чем это необходимо, что создаёт дополнительные финансовые затраты.

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Автоэксперт и блогер Евгений Соловьев отметил, что беспокойство водителей оправдано: с исчезновением привычных брендов количество подделок либо увеличилось, либо осталось прежним, в отличие от оригинальной продукции.

Первым сигналом являются необычные шумы при пуске мотора, особенно в зимнее время. Чтобы не «попасть» на капитальный ремонт двигателя, лучше не испытывать судьбу и сразу же заменить масло.

Качество различного поддельного масла может существенно различаться, и важно следить за состоянием масла с помощью щупа: резкое загустение или увеличение расхода — сигнал к срочной замене. Соловьев рекомендовал выбирать российские марки масла для снижения риска купить контрафакт.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19159
07.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-4