В России начали производить новый просторный и доступный кроссовер

На предприятии «Моторинвест» запущено производство кроссовера DFSK 500

Российский авторынок пополнился новым игроком – кроссовером DFSK 500, который выпускается на предприятии «Моторинвест» под Липецком. Эта модель, позиционирующаяся как габаритный аналог Hyundai Creta и Geely Coolray, привлекает внимание своей доступной ценой – всего 1,75 млн рублей.

DFSK 500

Новинка уже успела вызвать ажиотаж среди российских автолюбителей. По сообщениям ресурса «Китайские автомобили», на предприятии «Моторинвест» уже произведено не менее 400 автомобилей DFSK 500. Производство второй модели – DFSK ix5 – пока ограничено. Ранее завод «Моторинвест» специализировался на выпуске электромобилей Evolute, но теперь, очевидно, расширяет свою линейку продукции, предлагая покупателям бюджетные бензиновые кроссоверы.

Интерьер DFSK 500

С учетом скидки в 450 тыс. рублей, DFSK 500 предлагает привлекательное соотношение цены и качества. Кроссовер оснащен вариатором, что делает езду более плавной и комфортной, а 116-сильный двигатель обеспечивает достаточную динамику. DFSK 500 обладает габаритами, сравнимыми с Hyundai Creta и Geely Coolray, что обеспечивает комфортное размещение пассажиров и достаточное количество багажного пространства.

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Источник: Китайские автомобили