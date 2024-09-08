Volkswagen уволит работников и, возможно, закроет заводы: что случилось?

Volkswagen отказывается от 30-летнего обязательства по защите рабочих мест

Немецкий автогигант Volkswagen столкнулся с серьезным испытанием. После 30 лет неизменного обещания не сокращать рабочие места, компания вынуждена пересмотреть свою позицию.

Ключевым фактором стала нестабильная ситуация в автомобильной промышленности. Европейские производители, в том числе Volkswagen, столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских компаний, выпускающих недорогие электромобили.

В ответ на эту проблему Volkswagen приступил к сокращению расходов, пытаясь избежать массовых увольнений. Компания предлагает программы досрочного выхода на пенсию и выкупа, чтобы уйти от принудительных сокращений. Однако, по словам руководства Volkswagen, этих мер может быть недостаточно для достижения поставленных целей.

Профсоюзы и работники компании негативно восприняли информацию о возможном закрытии заводов и увольнениях.

Компания оказалась перед сложным выбором: сохранить традиционные ценности и, возможно, столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, или же пойти на компромиссы, которые могут привести к недовольству работников.

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Источник: CBC