Самый дешевый автомобиль популярного в РФ бренда получил версию с запасом хода 1100 км

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Hongqi представила новый доступный гибридный кроссовер HS3 PHEV

Китайский бренд Hongqi, известный своими роскошными автомобилями, решил расширить свою линейку более доступным вариантом – кроссовером HS3 PHEV. Новая модель по цене от 22 500 долларов, всего на 2000 долларов дороже бензиновой версии HS3, обещает не только роскошь, но и впечатляющую экономичность.

Hongqi HS3 PHEV
Hongqi HS3 PHEV
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HS3 PHEV сочетает в себе бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 166 л. с. и электродвигатель мощностью 188 л. с. Совместная работа силовых агрегатов обеспечивает динамичное ускорение и повышенную экономичность.

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Аккумулятор емкостью 18,4 кВт·ч от CATL обеспечивает запас хода на чистом электричестве 115 км. В комбинированном режиме запас хода достигает 1100 км, что делает HS3 PHEV одним из самых практичных гибридных автомобилей на рынке.

Внешность HS3 PHEV остается верной характерной стилистике Hongqi, отличаясь только некоторыми деталями. Кроссовер доступен в шести цветовых вариантах, включая светло-голубой, который является эксклюзивным для гибридной версии.

Интерьер Hongqi HS3 PHEV
Интерьер Hongqi HS3 PHEV

Салон HS3 PHEV отличается качественной отделкой и продуманной эргономикой. В нем установлен 12,6-дюймовый центральный экран управления, 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов, беспроводные зарядки для смартфонов, подогрев/вентиляция передних сидений, регулировка угла наклона задних сидений и другие удобные функции.

В гибридной версии HS3 PHEV также предусмотрены вентиляция передних сидений и багажник с сенсором для открытия рук.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 120
08.09.2024
Фото:CarNewsChina
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