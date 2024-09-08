Самый надежный кроссовер вернулся в Россию по приятной цене

Кроссовер Honda CR-V привезли на российский рынок по цене 3,1 млн рублей

Спустя долгое время ожидания, Honda CR-V, один из самых надежных компактных кроссоверов на рынке, снова доступен для российских покупателей. Поставки автомобиля осуществляются по альтернативным схемам, что привело к приятному снижению цены: минимальный ценник CR-V снизился на 200 тысяч рублей, составив 3 100 000 рублей.

Honda CR-V

За 3 100 000 рублей вы получаете Honda CR-V 2024 года выпуска, оснащенный 1,5-литровым 193-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом. Автомобиль привозят под заказ из Находки в течение трех-четырех недель, и эта цена уже включает все возможные расходы: пошлину, утильсбор и доставку.

Honda CR-V

За 3 300 000 рублей можно приобрести гибридный CR-V 2024 года выпуска. Его гибридная силовая установка мощностью 204 л. с. сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий как генератор, вариатор и 184-сильный электромотор.

В Альметьевске новый бензиновый CR-V уже доступен в наличии, но по цене 3 725 000 рублей. Комплектация при этом не самая богатая: галогенные фары, тканевый салон, кондиционер, мультифункциональный руль, панорамная крыша, электропривод и обогрев боковых зеркал, система помощи при спуске, электронный стояночный тормоз и подогрев сидений.

Интерьер Honda CR-V

Кроме того, новые Honda CR-V последнего поколения можно заказать в Благовещенске, Калуге и Уфе. Из наличия такой кроссовер также доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и Красноярске.

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Источник: Автоновости дня