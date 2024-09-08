Выпуск двух легендарных внедорожников остановлен по интересной причине

Stellantis остановил производство внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee

Несмотря на статус бестселлеров, производство культовых Jeep Wrangler и Grand Cherokee временно приостановлено. Причиной такого неожиданного решения стала нетипичная ситуация на рынке: американские дилеры Jeep столкнулись с перенасыщением складов автомобилями, что создало серьезные проблемы для Stellantis.

Jeep Wrangler

Согласно данным The Wall Street Journal, Stellantis в конце августа тихо остановил сборочные линии Wrangler и Grand Cherokee, несмотря на их высокую популярность. Официальное объяснение – «корректировка производства». Однако, за этой формулировкой кроется более серьезная проблема – значительное превышение запасов автомобилей у дилеров.

В начале августа у дилеров Jeep и Dodge был запас автомобилей, достаточный для четырехмесячной продажи, в то время как средний показатель по отрасли составляет 68 дней. Такое перенасыщение связано с высокими ценами и отсутствием скидок.

Проблема перенасыщения складов привела к резкому снижению продаж Stellantis в США. В первом полугодии 2024 года продажи концерна упали на 21%, что вызвало серьезные финансовые трудности. Доля Stellantis на рынке США снизилась на два процента, прибыль сокращается, и акционеры уже подали в суд на топ-менеджеров за фальсификацию данных о запасах машин и финансовых перспективах.

Jeep Grand Cherokee

Несмотря на финансовые неурядицы, Stellantis настроен сохранить все 14 брендов, включая убыточные. В группе риска назывались Maserati, Lancia, DS и Chrysler, но сокращения не последовали. Китайским бизнесменам, которые были заинтересованы в старых марках, тоже отказали.

Приостановка производства Wrangler и Grand Cherokee – это временная мера, которая должна помочь Stellantis снизить запасы и улучшить финансовую ситуацию. Концерн также заявляет, что «предпринимает меры для улучшения работы в США».

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Источник: The Wall Street Journal