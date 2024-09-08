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Названы причины проблем с поиском запчастей для китайских машин

Эксперты перечислили причины проблем с поиском аналогов запчастей на авто из КНР

Автомобили из Китая уверенно захватывают российский рынок, предлагая привлекательную цену, стильный дизайн и богатую комплектацию. Но, как известно, любая машина нуждается в периодическом ремонте и замене запчастей. И вот тут для владельца китайского авто начинаются настоящие испытания. Поиск качественных запчастей превращается в настоящую охоту, где оригиналы найти практически невозможно, а аналоги не всегда подходят.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Эксперты мультибрендовой сети СТО Caready отмечают, что основной проблемой для владельцев китайских авто является поиск качественных запчастей. В отличие от европейских и японских машин, оригинальные запчасти для китайских автомобилей встречаются крайне редко.

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В случае с машинами, ввезенными по параллельному импорту, существует высокий риск, что деталь просто не подойдет к машине. Российский авторынок пока не привык работать с китайскими автопроизводителями. Процессы налаживаются, но пока найти точные аналоги затруднительно. Многие сервисы, не имеющие дилерского соглашения, работают с ограниченным доступом к каталогам автозапчастей.

В отличие от европейского и японского рынков, китайский рынок автозапчастей пока находится на стадии становления.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
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«За рулем»
Количество просмотров 255
08.09.2024
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«За рулем»
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