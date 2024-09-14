Китай обошел всех в мировых автопродажах — что дальше?

CNN: Китай стал новым центром автоиндустрии: западные гиганты в растерянности

Золотой век иностранных автопроизводителей в Китае подошел к концу. Ранее ведущие мировые бренды доминировали на китайском рынке, но теперь их лидерство оказалось под угрозой из-за стремительного роста китайских производителей электромобилей, таких как BYD и Xpeng.

Эти компании существенно изменили рынок, оставив на обочине международных гигантов, таких как Volkswagen, Ford и General Motors, отмечается в обзоре CNN.

Volkswagen, например, впервые в своей истории объявил о возможном закрытии заводов в Германии. Продажи компании в Китае упали на более чем 25% по сравнению с тремя годами назад, и в 2023 году Volkswagen потерял звание наиболее продаваемого автомобильного бренда в Китае, уступив его BYD. Ford и GM также сообщили о снижении продаж и доли на рынке Китая.

Доля иностранных автопроизводителей в продажах авто в Китае упала до 33% в июле, по сравнению с 53% два года назад. Доходы Toyota от совместных предприятий в Китае сократились на 73% по сравнению с прошлым годом, а Мицубиси даже объявила о прекращении производства в совместном предприятии из-за падения продаж.

Когда все началось?

Эксперты считают, что этот сдвиг начался с появления Tesla Model 3, произведенной в Шанхае в декабре 2019 года, что кардинально изменило восприятие электромобилей в Китае. Tesla вдохновила китайских производителей, таких как BYD и Li Auto, на развитие и совершенствование своей продукции.

Ожидается, что в 2024 году продажи электромобилей в Китае достигнут 10 млн, что составит почти половину от всех продаж автомобилей в стране.

И самое неприятное для Европы: китайские автопроизводители успешно расширяют свое присутствие не только на внутреннем, но и на международном рынках.

Экспорт китайских авто в прошлом году вырос более чем на 60%, а доля электромобилей в этом экспорте составила более 25%. По прогнозам, к 2030 году китайские производители могут удвоить свою долю на мировом рынке электромобилей, что поставит под удар европейских и североамериканских производителей.

Китай активно расширяет свое присутствие на глобальной арене, с планами по строительству заводов в Таиланде, Венгрии и других странах, а также покупкой немецкого дистрибьютора Hedin Electric.

Эксперты отмечают, что Китай стал новым центром мировой автомобильной промышленности. А прежние «фавориты» автопрома до сих пор пребывают в растерянности: куда двигаться дальше и как конкурировать с китайцами? О чем наглядно показали метания в Фольксвагене.

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Источник: CNN