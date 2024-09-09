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С 1 марта 2025 года всех водителей обяжут соблюдать новое требование МВД

В МВД утвердили требования к хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД подготовило требования к автомобильным аптечкам для оказания первой помощи пострадавшим во время дорожно-транспортных происшествий. Текст проект приказа обнародован на портале нормативных актов.

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В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время отсутствуют требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с применением медицинских изделий. А размещение автомобильных аптечек в труднодоступных местах и истечение сроков службы медицинских изделий негативно сказывается на возможности оказания водителями оперативной первой помощи пострадавшим.

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Согласно рекомендациям МВД, аптечку необходимо размещать таким образом, чтобы по мере необходимости ее можно быстро и беспрепятственно достать. Причем место ее размещения не должно создавать помех водителю.

Кроме того, условия хранения аптечки должны соответствовать условиям хранения медицинских изделий, а также сроками хранения в соответствии с рекомендациями производителей. Автовладельцы обязаны регулярно проверять комплектацию аптечки, следить за ее пополнением, а также сроками годности медицинских препаратов.

Отмечается, что, если проект приказа будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 103
09.09.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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