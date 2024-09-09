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В Европе признали неспособность автопрома противостоять конкуренции из Азии

Глава Volkswagen Блуме: Весь европейский автопром находится в глубоком кризисе

Весь автопром Европы находится в крайне затруднительном положении, подобной ситуации еще не было. Об этом в интервью немецким СМИ рассказал глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме.

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«Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации – в ситуации, какой прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen», – констатировал топ-менеджер.

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Положение германского концерна настолько серьезное, что «нельзя просто все оставлять так, как раньше», и «одного только сокращения расходов сейчас недостаточно», необходимы новые меры. Но какие – Блуме не уточнил.

«В Европе продается все меньше автомобилей. Одновременно на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии. Пирог становится меньше, а у нас за столом больше гостей», – подчеркивает глава концерна.

При этом Блуме указал – концерну нужно сэкономить в общей сложности порядка 5 млрд евро. При этом затраты на производство растут, а прибыль падает.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство Volkswagen рассматривает вариант закрытия заводов в ФРГ и увольнение персонала в рамках принятой программы. Принятая в 2023 году программа экономии призвана увеличить прибыль Volkswagen до 2026 года на 10 млрд евро.

В руководстве же считают, что сэкономить при помощи сокращения и единовременных выплат все равно не получится. Поэтому было принято решение прекратить действие гарантий занятости по трудовым договорам.

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Источник: topbuzztimes.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 47
09.09.2024
Фото:Unsplash
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