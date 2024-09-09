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Сотрудников избавят от поисков такси в командировках – заработал новый сервис

Настроить поездки на корпоративных машинах можно с технологиями Яндекса

Яндекс Такси для бизнеса специально для компаний, сотрудники которых часто пользуются корпоративным транспортом, разработал сервис «Управление автопарком». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря сервису вызвать машину для деловой поездки по городу или в командировке так же просто, как такси в приложении Яндекс Go, но на заказ назначается автомобиль из корпоративного автопарка. Сервис оптимизирует процесс заказа, а себестоимость одной поездки при этом снизится.

Интерфейс сервиса предполагает ввод информации об автомобилях, водителях и сотрудниках, пользующихся автопарком, в личном кабинете компании. Для вызова машины достаточно воспользоваться приложением Яндекс Go, в котором предусмотрен тариф «Свой парк». Удобство заключается еще и в том, что машину можно вызвать как на ближайшее время, так и к определенному часу, и даже выбрать класс автомобиля, если в автопарке компании их несколько.

«В момент заказа алгоритмы Яндекс Такси начнут искать ближайшую свободную машину или ту, которая скоро завершит предыдущую поездку рядом, а потом предложат самый оптимальный маршрут до места назначения исходя из дорожной ситуации. Это те же алгоритмы, которые успешно работают в Яндекс Такси для миллионов водителей и пассажиров», – рассказали в пресс-службе компании.

Руководители компаний получат детальный отчет о работе автопарка с информацией о количестве поездок, времени в пути, километраже и других сведениях. Благодаря анализу этой информации в компании определят наиболее загруженные периоды, и количество сотрудников, пользующихся сервисом чаще других.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Яндекс Такси

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва | Яндекс
Количество просмотров 463
09.09.2024
Фото:АГН Москва | Яндекс
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