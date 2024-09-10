В Минпромторге назвали гибриды перспективным направлением для автопрома РФ

Мантуров рассказал о планах «Соллерса» наладить выпуск гибридных пикапов

Российский автопроизводитель «Соллерс» намерен в обозримом будущем включить в свой модельный ряд гибридные пикапы. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В настоящее время производитель наладил сборку пикапа ST6 на автозаводе во Владивостоке («Автомобильные индустриальные технологии», бывшее совместное предприятие с японской Mazda). В рамках намеченных планов уже в ноябре текущего года их производство перенесут на производственную площадку в Ульяновск. Новый пикап ST8 встанет на конвейер там же до конца 2024 года.

«Совсем недавно говорили с "Соллерсом" о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», – уточнил первый вице-премьер.

Напомним, ранее Мантуров заявил, что для развития отечественного автопрома одним из приоритетных направлений является производство гибридных автомобилей. С целью реализации этого направления в России с господдержкой стартует новый нацпроект – «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

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Источник: vedomosti.ru