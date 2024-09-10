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Иногда они возвращаются: полноприводный «японец» снова в РФ, под новым названием

В России можно купить японский кроссовер 4х4 Honda Breeze за 6,29 млн рублей

На российском рынке появился в продаже японский кроссовер Honda Breeze по цене 6,29 млн рублей. Об этом узнали эксперты в ходе мониторинга. Этот паркетник представляет собой аналог Honda CR-V, от которого его отличают дизайн и комплектация. Автомобили выпускает совместное предприятие Honda и GAC в Китае.

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Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

У Honda Breeze современный и стильный дизайн, 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и дневные ходовые огни.

В комплектации Rui Extreme автомобиль оснащен двигателем объемом 2,0 л мощностью 215 л.с., он работает в паре с вариаторной трансмиссией, привод – полный. На 100 км расход топлива составляет всего 6,4 литра, максимальная скорость – до 200 км/ч, а для разгона до первой сотни кроссоверу понадобится 9,3 секунды.

Honda Breeze
Honda Breeze

В списке оснащения Honda Breeze: системы предупреждения и предотвращения столкновений, удержание в полосе движения, контроль усталости водителя, мониторинг слепых зон, а также системы помощи при старте в гору и спуске. В части комфорта кроссовер получил двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию передних сидений, панорамную крышу, круиз-контроль, мультифункциональный кожаный руль. Есть проекционный дисплей, камеры кругового обзора и электрорегулировка сидений с памятью водителя.

Honda Breeze
Honda Breeze
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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Honda
Количество просмотров 4804
10.09.2024
Фото:Honda
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