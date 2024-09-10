Повышение утильсбора: что будет с ценами

Дилеры рассказали о подорожании автомобилей в России с 1 октября на 15%

С 1 по 7 сентября 2024 года в России было продано 38 115 новых легковых машин, что стало рекордным показателем с апреля. Всё объясняется тем, что сейчас и дилеры, и покупатели ждут повышения утильсбора с 1 октября. На крупных погранпереходах с КНР «Забайкальск» и «Благовещенск – Хэйхэ» зафиксировали заторы из автомобилей. Одна из причин заключается в том, что регулярно возникают сложности в расчётах с китайцами из-за их опасений попасть под вторичные санкции. Вторая причина в том, что поток машин вырос на фоне грядущего повышения цен в связи с корректировкой ставок утильсбора с 1 октября.

В связи с этим дилеры прогнозируют подорожание автомобилей на 10-15%, или 300-400 тысяч рублей на самые ходовые китайские модели. Поэтому дилеры стремятся успеть завезти как можно больше машин, а покупатели спешат приобрести авто до подорожания.

Участники рынка прогнозируют, что из-за роста утильсбора подорожают все зарубежные марки, не имеющие локализации производственных процессов. Отмечается, что высокий процент локализации имеет Haval, льготы положены для продукции завода «БелДжи» из соседней Беларуси. Также послабления могут получить «Москвич», «Автозавод Санкт-Петербург», Volga.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru