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Продажи новых машин взлетели в сентябре

«Автостат»: в первую неделю сентября продано рекордное количество новых авто

По данным аналитического агентства «Автостат», с 1 по 7 сентября 2024 года в России было продано 38 115 новых легковых машин, что стало рекордным показателем с апреля.

Лидирует при этом отечественная марка Lada (продано 8 028 машин).

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Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

За ней следуют Haval (5023 машины) и Chery (4427 штук). В первую десятку также вошли Geely (4294 штуки), Changan (3035 штук), Omoda (1385 штук), Jetour (1069 штук), Exeed (1026 штук), Belgee (897 экземпляров) и Jaecoo (806 штук).

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 898
09.09.2024
Фото:Depositphotos
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