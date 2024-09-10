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Чем будет полезна водителям музыкальная разметка

Автоэксперт Канаев: музыкальная разметка поможет водителям не запутаться

Музыкальная разметка поможет водителям не путаться при съезде на обочину, пояснил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. На привыкание к новшеству понадобится время, но в будущем россияне его оценят, считает эксперт.

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Под музыкальной разметкой понимают те же шумовые полосы, что раньше, но теперь равномерный звук заменяют определенным циклом. Это позволит водителям не путаться, так как если при съезде на обочину есть просто шумовая разметка, ее по ошибке можно принять за звуки в машине, пояснил Канаев.

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При этом некоторые водители могут начать специально съезжать, мешая тем самым остальным участникам движения, отметил он. Это грозит «недисциплинированностью», но, скорее всего, такие последствия продуманы, заключил он.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: НСН

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 80
10.09.2024
Фото:АГН Москва
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