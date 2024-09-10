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Автошколы «приструнят»: эксперт о качестве обучения будущих водителей

Эксперт Сажин объяснил важность ужесточения контроля за обучением в автошколах

До тех пор, пока контролирующие органы не обеспечат надлежащий контроль за процедурой сдачи экзамена на права в автошколе, в этой сфере будут присутствовать нарушения. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя инициативу о соответствии материально-технической базы требованиям, установленным приказом министерства образования и науки, Сажин назвал ее важной.

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«В нее входят и требования к оснащению классов, требования к площадке – она должна существовать не только на бумаге, требования к инструкторам, к повышению их квалификации и наличия транспортных средств и оборудования – педали, видеокамеры, которые зарегистрированы надлежащим образом, с прошедшими техосмотрами, страховками и прочим», – объяснил эксперт.

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Именно для того, чтобы пресечь возможные нарушения, необходим контроль со стороны контролирующих органов, подчеркивает Сажин.

«Эта сфера деятельности должна привлечь внимание ФАС, Роспотребнадзора, Министерства образования и науки, прокуратуры и ГАИ – все эти надзирающие органы за данной деятельностью в данный момент бездействуют», – констатирует специалист.

Сажин привел пример, когда заявленные в документах площадки даже не существовали, не говоря уже о том, что ученики не видели их.

«Площадки находились на одном конце города, школа на другом. Туда никто не ездил и не смотрел на пропускную ее способность. В среднем площадки могли выпустить около 500 человек, но через них проходили по 3000-4000 человек, а это никто не проверял», – пояснил эксперт.

Новая мера призвана контролировать наличие материально-технической базы и качественное предоставление образовательных услуг. А кроме того, поможет «приструнить» автошколы, резюмировал Сажин.

Источник: Общественная служба новостей

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 96
10.09.2024
Фото:АГН Москва
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