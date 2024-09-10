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Сегмент кей-каров пополнится новой моделью — дебют состоится уже осенью

Subaru анонсировал SUV Chiffon Try 2025 с «чудо-дверью» и вместительным салоном

Японский автопроизводитель Subaru планирует дополнить модельный ряд новым компактным кроссовером Chiffon Try 2025 года выпуска. Вполне вероятно, что новинка будет доступна только японским автовладельцам в виду популярности на местном рынке сегмента кей-каров. Ранее в Сети появился первый официальный тизер Chiffon Try.

Subaru Chiffon Try 2025
Subaru Chiffon Try 2025
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Дебют новой модели запланирован на осень текущего года, Chiffon Try представляет собой SUV-версию популярного компактвэна Chiffon, представленного еще в 2019 году. Производством новинки займется компания Daihatsu. У Chiffon Try достаточно агрессивный внешний вид из-за дизайна фар, пластиковые накладки на бамперах и серебристая защита днища. Любители активного отдыха по достоинству оценят рейлинги на крыше. Всего будет предложено 11 цветовых решений, а салон выполнен в черных тонах с яркими оранжевыми акцентами.

Subaru Chiffon Try 2025
Subaru Chiffon Try 2025

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Одной из ключевых особенностей Chiffon Try является «чудо-дверь» со стороны пассажира, ширина проема которой достигает 1490 мм. Благодаря такой конструкции посадка будет легче, а процесс погрузки багажа упростится. О силовой установке пока нет информации, как и о ценах, их производитель озвучит уже на старте продаж.

Subaru Chiffon Try 2025
Subaru Chiffon Try 2025

Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Subaru
Количество просмотров 1018
10.09.2024
Фото:Subaru
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