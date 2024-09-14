Скрип, скрежет и вой: о каких проблемах сигнализирует машина пугающими звуками

Автоэксперт Тимашов объяснил причину 5 самых опасных звуков в автомобиле

Чтобы в автомобиле не возникало посторонних шумов и звуков необходимо регулярно проходить обслуживание на СТО. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Он перечислил пять самых опасных звуков, которые должны насторожить автовладельца.

«К опасным звукам в автомобиле можно отнести стук в ДВС на холодном и прогретом двигателе, вызванный износом коленчатого вала и поршневой группы. Если стук дополнительно сопровождается миганием сигнализатора низкого давления масла (красная лейка), автомобиль необходимо заглушить и вызвать эвакуатор», – объяснил эксперт.

Также стоит обратить внимание на вибрацию трансмиссии, усиливающуюся при увеличении скорости, она может исходить от переднего или заднего моста, а также коробки передач (включая автоматическую), уточнил Тимашов

«Скрип, скрежет тормозных механизмов, свидетельствует о полном износе тормозных накладок. Щелчки при движении с вывернутыми колесами, связаны с разрушением ШРУС. Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие – у этого звука большое количество причин, но чаще всего это износ шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора», – перечислил эксперт.

Тимашов подчеркивает, что, если стук появился внезапно, нужно осмотреть автомобиль на наличие посторонних предметов в колесах или подкапотном пространстве. Если звуки усиливаются при наборе скорости, маневрах, или увеличении оборотов ДВС, лучше вызвать эвакуатор и отправиться на СТО, рекомендует эксперт.

«Если прогрессирующий звук проявляется изо дня в день, пропадает "на холодную или горячую", то рекомендуется качественная диагностика на СТО», – советует специалист.

Обязательно нужно перед поездкой осматривать машину, оценить состояние шин и обратить внимание на наличие масляных пятен под капотом. Желательно регулярно проходить обслуживание на СТО и следовать всем рекомендациям специалиста-механика, резюмировал Тимашов.

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Источник: Российская газета