«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами автопарк скорой помощи детской больницы в Омске

«Газпромнефть – смазочные материалы» расширяет взаимодействие с медицинскими учреждениями.

Областной детской клинической больнице в Омске передали синтетические масла G-Energy F Synth и G-Profi. Высококачественная продукция обеспечит бесперебойную работу всего парка автомобилей скорой помощи крупнейшего в регионе медучреждения для детей.

Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» будут защищать механизмы бензиновых и дизельных двигателей медицинского транспорта. Продукция разработана с учетом особенностей режима вождения в городском цикле: с частыми остановками, при холодном пуске или резких повышениях оборотов двигателя. Объем масел рассчитан минимум на год надежной работы в условиях высоких нагрузок.

Сотрудничество с Областной детской клинической больницей «Газпромнефть – смазочные материалы» развивает с 2014 года. Совместно с ОДКБ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» реализуется масштабный проект «Самое дорогое – жизнь», который направлен на поддержку пациентов отделения детской гематологии. Волонтеры проводят тематические мероприятия с детьми с включением в процесс новых направлений арт-терапии для содействия в реабилитации.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Масла «Газпромнефть-СМ» обеспечивают защитой разнообразную технику, включая сложное многофункциональное оборудование, от которого зависит работа целого производства, и мощные грузовые автомобили с 65-литровыми моторами. Машины скорой помощи Областной детской клинической больницы хотя и оснащены обычными двигателями, относятся к особой категории: ведь их пассажиры – самые юные жители Омска. И для нас это большая ответственность и огромная честь – присоединиться к важнейшей миссии спасения жизней».

Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы:

«Транспорт скорой медицинской помощи – одно из самых важных звеньев цепи, по которой пациент начинает свой путь к выздоровлению. Компактные реанимации на колесах, которые помогают обеспечивать экстренную помощь по пути в больницу или даже на месте происшествия, обязаны быстро и без остановок доставить пациента в больницу. Поэтому так важно, чтобы моторы работали как слаженный часовой механизм: здоровье – самое ценное, что есть у каждого человека».