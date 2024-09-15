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Нарушил дистанцию? Лови штраф в 11 миллионов

Водителя оштрафовали на 100 тыс. франков (₽ 11 млн) за нарушение на автотрассе

58-летний миллионер был оштрафован на рекордные 100 000 швейцарских франков, что эквивалентно 10,8 млн рублей, за создание угрозы безопасности на скоростном шоссе. Причина столь крупного штрафа кроется в высоком доходе правонарушителя: его годовой чистый доход составляет почти 1,7 миллиона франков.

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Инцидент произошел в марте 2023 года: водитель подъехал слишком близко к впереди идущему автомобилю на полосе обгона, оставив расстояние всего 8-12 метров при скорости 110-120 км/ч. Это зафиксировала камера. Прокурор заявил, что такое поведение создало серьезную угрозу безопасности и «высокий абстрактный риск несчастных случаев».

Окружной суд Цофингена (Швейцария) признал миллионера виновным и приговорил его к штрафу в размере 50 ставок ежедневного дохода, а также к дополнительному штрафу в размере 15 000 франков за зафиксированные нарушение. По закону страны, суд может устанавливать сумму штрафа в зависимости от дохода правонарушителя. Однако, поскольку у мужчины оставалась возможность обжалования, он подал апелляцию в суд высшей инстанции.

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Суд высшей инстанции Швейцарии подтвердил приговор, отклонив доводы обвиняемого о нарушении его прав и недостаточном анализе видеозаписи. Тем не менее, штраф за зафиксированное нарушение был снижен до 10 000 франков (около 1 млн рублей), но сумма основного штрафа осталась без изменений. Кроме того, автовладелец обязан теперь выплатить 5000 франков (540 тыс. рублей) судебных издержек.

Однако миллионер собирается обратиться в Федеральный суд, который может пересмотреть решение.

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Источник: nau.ch

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
15.09.2024
Фото:freepik / freepik
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