#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

С заботой о водителе: ИИ передаст данные из датчиков шин в режиме реального времени

Bosch и Pirelli создадут новационные «умные» шины для безопасности водителей

Итальянский производитель шин Pirelli и немецкая транснациональная компания Bosch достигли соглашения о разработке интеллектуальной технологии автомобильных шин. Речь идет о совместном сотрудничестве с использованием опыта Bosch в области системного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и датчиков MEMS с технологиями Pirelli Cyber Tire.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Компании подписали соглашение о создании новых программных решений в части вождения посредством внутришинных датчиков, информация с которых будет обрабатываться в режиме реального времени. Для автовладельцев это означает высокую степень безопасности, комфорт и экологичность, а также улучшенную динамику вождения в любых условиях.

Pirelli Cyber ​​Tire является первой в мире системой на базе шин со встроенными датчиками. Bosch уже разработал приложение ESP для контроля устойчивости, специально адаптированное для шин Pirelli, в рамках совместного проекта с производителем высокопроизводительных автомобилей Pagani.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: reuters.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 53
11.09.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
Поделиться:
Оцените материал:
0