С заботой о водителе: ИИ передаст данные из датчиков шин в режиме реального времени
Итальянский производитель шин Pirelli и немецкая транснациональная компания Bosch достигли соглашения о разработке интеллектуальной технологии автомобильных шин. Речь идет о совместном сотрудничестве с использованием опыта Bosch в области системного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и датчиков MEMS с технологиями Pirelli Cyber Tire.
Компании подписали соглашение о создании новых программных решений в части вождения посредством внутришинных датчиков, информация с которых будет обрабатываться в режиме реального времени. Для автовладельцев это означает высокую степень безопасности, комфорт и экологичность, а также улучшенную динамику вождения в любых условиях.
Pirelli Cyber Tire является первой в мире системой на базе шин со встроенными датчиками. Bosch уже разработал приложение ESP для контроля устойчивости, специально адаптированное для шин Pirelli, в рамках совместного проекта с производителем высокопроизводительных автомобилей Pagani.
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Источник: reuters.com