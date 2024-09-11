Просто космос: создана автоновинка с фантастической мощностью более 1220 л.с.
Автоконцерн General Motors намерен совершить новационный прорыв выпуском самого мощного гибрида в мире – Chevrolet Corvette Zora. Его дебют запланирован на 2025 год, и в настоящее время модель проходит тесты на треке Нюрбургринг. Отмечается, что прототипы в камуфляже демонстрируют высокие аэродинамические характеристики.
Ключевой особенностью Zora является гибридная силовая установка: установленный спереди электромотор вместе с твин-турбо V8 LT7 способны выдать более 1220 «лошадей» – такой показатель делает автомобиль одним из самых мощных в мире.
Благодаря гибридной системе, разгон до 100 км/ч достигается за 0,5 секунды. С учетом электродвигателя вес Corvette Zora увеличится, несмотря на это, производитель гарантирует высокие динамические показатели. Таким образом, продуманная аэродинамике и инновационные технологии оставят позади многочисленных конкурентов.
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Источник: thedigitaltech.com