#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Просто космос: создана автоновинка с фантастической мощностью более 1220 л.с.

Chevrolet намерен произвести фурор выпуском мощного 1220-сильного Corvette Zora

Автоконцерн General Motors намерен совершить новационный прорыв выпуском самого мощного гибрида в мире – Chevrolet Corvette Zora. Его дебют запланирован на 2025 год, и в настоящее время модель проходит тесты на треке Нюрбургринг. Отмечается, что прототипы в камуфляже демонстрируют высокие аэродинамические характеристики.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Ключевой особенностью Zora является гибридная силовая установка: установленный спереди электромотор вместе с твин-турбо V8 LT7 способны выдать более 1220 «лошадей» – такой показатель делает автомобиль одним из самых мощных в мире.

Chevrolet Corvette Zora
Chevrolet Corvette Zora

Благодаря гибридной системе, разгон до 100 км/ч достигается за 0,5 секунды. С учетом электродвигателя вес Corvette Zora увеличится, несмотря на это, производитель гарантирует высокие динамические показатели. Таким образом, продуманная аэродинамике и инновационные технологии оставят позади многочисленных конкурентов.

Chevrolet Corvette Zora
Chevrolet Corvette Zora
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: thedigitaltech.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 132
11.09.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Corvette

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв