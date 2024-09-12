Эта компания возглавила список китайских брендов по качеству

Рейтинг J. D. Power: качество китайских автомобилей улучшилось, лидирует Chery

По данным американской аналитической компании J.D. Power, претензии к китайским автомобилям возросли, но, в основном, из-за проблем с премиальными импортными марками, представленными на китайском рынке. Качество же самих китайских марок, напротив, улучшилось, и разрыв между ними и иностранными брендами существенно сократился.

Лидеры

Возглавила список китайских брендов по качеству компания Chery с результатом 203 РР100 (чем ниже этот показатель, тем лучше). За ней идут Geely (204 РР100), GAC (206 РР100), Changan (207 РР100), Jetour (208 РР100) и Exeed (209 РР100). Для сравнения, у BMW показатель составляет 213 РР100, а у Audi – 215 РР100.

Аутсайдеры

Это Tank (230 РР100), FAW Besturn (238 РР100) и Haval (245 РР100): к ним наибольшее количество претензий. При этом Haval лидирует на российском рынке по продажам среди иностранных автомобилей.

Электромобили

Китай остается лидером в производстве электромобилей. Несмотря на то что китайские электрокары в целом, вызывают меньше нареканий, количество проблем возросло до 210 РР100 в 2024 году (в 2023 было 173 РР100). При этом гибриды показывают отличные результаты.

Среди китайских электромобилей выделяется Zeekr 001 с результатом 171 РР100. В то время как Lixiang L9 показал 174 РР100, а L7 и Aito M7 – 207 РР100 и 221 РР100 соответственно.

В целом, китайские автомобили становятся всё более конкурентоспособными на мировом рынке, что подтверждают их улучшенные показатели в последнем исследовании.

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Источник: china.jdpower.com