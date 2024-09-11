Ищете запчасти? Обратите внимание на эти компании – гарантия на авто сохранится

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Эксперты рассказали, у кого можно купить запчасти в оптимальном соотношении цена-качество

Оптимальное соотношение цены и качества при покупке автозапчастей могут предоставить неофициальные производители, такие комплектующие не влияют на гарантию автомобиля и у них доступная цена. Об этом рассказали эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто «СберАвто».

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Широкий ассортимент запчастей, неизвестные бренды и разброс цен на рынке приводят автовладельцев в замешательство. Идеальным выбором будут оригинальные запчасти, но у них высокий ценник и большой срок ожидания поставок. Поэтому автовладельцы вынуждены искать альтернативные варианты. Большинство автопроизводителей сотрудничают со специализированными компаниями с хорошей репутацией и налаженной логистикой.

«Тормозные диски и колодки, амортизаторы и пружины, фильтры, подшипники, а также многие другие детали и узлы обычно имеют именно «стороннее» происхождение. И почти всегда эти производители резервируют право на такие же детали под своим брендом: больше тираж – меньше себестоимость», – уточняют специалисты.

Официальные дилеры брендов зачастую рекомендуют именно такие запчасти, так как они не влияют на гарантию на автомобиль, а стоят дешевле. Золотая середина в соотношении цена-качество лежит именно в продукции этой категории, констатируют эксперты.

«Их продукция может оказаться не хуже, а вот цена – ниже, ведь они находятся в условиях конкуренции. Более того, те же тормозные колодки они могут предлагать не только «усредненные» для конвейера, но и более «жесткие», и более «мягкие». Или, например, амортизаторы и пружины с чуть измененными характеристиками. Это возможность и сэкономить, и адаптировать автомобиль под свой вкус», – объясняют эксперты.

Только нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, потому что машина в конкретной версии может иметь свои особенности, и детали будут отличаться по характеристикам, самостоятельно не стоит их выбирать, рекомендуют эксперты.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 448
11.09.2024
Фото:Depositphotos
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