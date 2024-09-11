Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

3,6 секунды до «сотни», полный привод: быстрый и мощный «европеец» теперь в РФ

В России появился в продаже электрический кроссовер Volvo EX30 за 5,1 млн рублей

Дилер привез в Россию электрический кроссовер Volvo EX30 первого поколения по цене 5 100 000 руб. Автомобиль предлагается в версии электромотором мощностью 428 л.с. или 315 кВт, АКП. Привод полный.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Volvo EX30 дебютировал летом 2023 года. Электрокар в топовой версии, которая сейчас продается в России, стал самым быстрым Volvo в истории марки, до 100 км/ч он разгоняется за 3,6 секунды.

Volvo EX30
Volvo EX30

EX30 стал самым компактным автомобилем в модельной линейке Volvo. Его длина равна 4233 мм, колесная база составляет 2650 мм.

Емкость тяговой батареи равна 69 кВт·ч, запас хода, подсчитанный по американской методике EPA, составляет 442 км.

Volvo EX30
Volvo EX30

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 1452
11.09.2024
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0