3,6 секунды до «сотни», полный привод: быстрый и мощный «европеец» теперь в РФ

В России появился в продаже электрический кроссовер Volvo EX30 за 5,1 млн рублей

Дилер привез в Россию электрический кроссовер Volvo EX30 первого поколения по цене 5 100 000 руб. Автомобиль предлагается в версии электромотором мощностью 428 л.с. или 315 кВт, АКП. Привод полный.

Volvo EX30 дебютировал летом 2023 года. Электрокар в топовой версии, которая сейчас продается в России, стал самым быстрым Volvo в истории марки, до 100 км/ч он разгоняется за 3,6 секунды.

Volvo EX30

EX30 стал самым компактным автомобилем в модельной линейке Volvo. Его длина равна 4233 мм, колесная база составляет 2650 мм.

Емкость тяговой батареи равна 69 кВт·ч, запас хода, подсчитанный по американской методике EPA, составляет 442 км.

Volvo EX30

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru