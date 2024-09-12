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В Россию поставляют все больше корейских легковушек

Поставки легковых авто в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 24,4%

Россия продолжает увеличивать импорт легковых автомобилей из Южной Кореи уже третий месяц подряд после двух месяцев снижения. В июле поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли почти на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув 57,6 миллиона долларов, согласно данным корейской статслужбы.

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Таким образом, в июле объем импорта легковых автомобилей достиг самого высокого уровня с февраля. Рост поставок наблюдается с мая, после двух месяцев снижения. В июне поставки составили 46,3 миллиона долларов, в мае – 41,6 миллиона долларов, в апреле – 39,3 миллиона долларов, а в марте – 44,3 миллиона долларов.

Тем не менее, за первые семь месяцев текущего года объем импорта автомобилей из Кореи в Россию уменьшился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 350,8 миллиона долларов.

По итогам 2023 года Россия приобрела южнокорейских автомобилей на сумму 651,6 миллиона долларов.

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В июле Россия заняла 13-е место среди основных покупателей корейских легковушек, с долей 1,12% от общего экспорта Кореи. На первом месте по закупкам находятся США, далее следуют Канада, Австралия, Великобритания и Киргизия.

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Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 196
12.09.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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