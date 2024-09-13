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«Газпромнефть-СМ» создает условия для профессионального развития специалистов нефтегазового комплекса

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала масштабный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников производственных активов компании и крупнейших нефтегазовых предприятий.

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников и экспертов из различных регионов России. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.

В конкурсе принимают участие специалисты производственного блока предприятий нефтегазового комплекса, сотрудники научно-исследовательских лабораторий, а также студенты профильных направлений подготовки. В ходе соревнований конкурсанты выполняют теоретические и практические задания в рамках своей рабочей специализации. Отдельные блоки заданий посвящены вопросам производственной безопасности, охраны труда, медицины.

Экспертная комиссия оценивает участников в девяти номинациях, в числе которых «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорных установок», «Лучший инженер-исследователь», «Лучший водитель погрузчика».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Конкурс профессионального мастерства – ключевое событие для сотрудников нашей компании. Уже несколько лет мы успешно вовлекаем в него не только нефтепереработчиков, но и коллег из других промышленных предприятий. Нам важно, чтобы специалисты совершенствовали свои компетенции, делились передовыми практиками, продолжали расти и развиваться. В этом году конкурс впервые организован в формате профессионального кампуса, когда участники проходят испытания на специализированной территории, оснащенной всей необходимой инфраструктурой. Это позволяет создать единую профессиональную среду и сделать обмен опытом представителей различных отраслей более насыщенным и эффективным».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Технологическое лидерство на сегодняшний момент является одной из ключевых целей для нашего государства. Огромную роль в ее достижении играют предприятия промышленного сектора, в частности, нефтеперерабатывающие активы. Уровень сложности задач, стоящих перед специалистами этих предприятий, определяет высоту требований к их компетенциям. В этой связи конкурсы профмастерства, которые проводит «Газпромнефть-СМ», становятся важным инструментом мониторинга кадрового потенциала всей отрасли, помогая определять новые точки ее развития в соответствии с общеэкономическими тенденциями».

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«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 25
13.09.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
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