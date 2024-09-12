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А вы знаете, что вам прилетит штраф за отсутствие страховки у каршеринга? Объясняем

Юрист Колпаков предупредил пользователей каршеринга о возможных штрафах

Пользователю каршеринга грозят штрафы, причем не по своей вине. Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, необходимо запросить в компании действующие страховые полисы и проверить их статус посредством онлайн-сервиса. Об этом рассказал компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков.

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«Очень частая проблема пользователей, которые берут в аренду автомобиль, – это отсутствие страховки на машину – ОСАГО или каско. В случае ДТП клиенту каршеринга придется возмещать ущерб за свой счет», – констатирует юрист.

Кроме того, владельцы каршеринга могут сдать в аренду арестованный автомобиль или с запретом на эксплуатацию. Кроме того, у машины может отсутствовать регистрация в ГИБДД, так как срок старой истек. Все эти ситуации грозят штрафом и изъятием машины на штрафстоянку, предупреждает Колпаков.

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«Проверить регистрацию машины можно по ее документам или с помощью онлайн-сервиса на официальном сайте ГИБДД. Нужно понимать, что пользователь, попавший в такую ситуацию, вправе потребовать с каршеринговой компании все понесенные затраты, связанные с некачественным оказанием услуг, в том числе через суд», – объясняет специалист.

Встречаются также прецеденты, хотя и реже, когда в аренду передается автомобиль с неисправностью или поломка появляется в процессе эксплуатации. В этом случае нужно сразу сообщить в службу проката о неисправности и дальше следовать указаниям компании, резюмирует Колпаков.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 190
12.09.2024
Фото:АГН Москва
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