Автопроизводитель выпустил красивый и роскошный автомобиль к 10-летнему юбилею

DS выпустил ретро-футуристичный концепт SM Tribute в честь Citroën SM

Спустя почти 50 лет компания DS Automobiles представила концептуальную модель SM Tribute. Таким образом производитель отметил 10-летний юбилей и отдал дань уважения одной из самых роскошных и инновационных для своего времени спортивных моделей 70-х годов, по достоинству занявшей почетное место в истории мирового автопрома.

Внешний вид концепта сохранил пропорции оригинального SM, но в современном стиле. Внутри новинка отражает прошлое, но стилизованные акценты указывают на будущее. Приборы овальной формы заменены на классические круглые, а вместо привычной панели приборов – изогнутая 3D панель, интегрированная в руль.

О технических характеристиках пока нет информации, известно, что запускать SM Tribute в производство компания не планирует.

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Источник: motor1.com