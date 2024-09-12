Автопроизводитель выпустил красивый и роскошный автомобиль к 10-летнему юбилею
Спустя почти 50 лет компания DS Automobiles представила концептуальную модель SM Tribute. Таким образом производитель отметил 10-летний юбилей и отдал дань уважения одной из самых роскошных и инновационных для своего времени спортивных моделей 70-х годов, по достоинству занявшей почетное место в истории мирового автопрома.
Внешний вид концепта сохранил пропорции оригинального SM, но в современном стиле. Внутри новинка отражает прошлое, но стилизованные акценты указывают на будущее. Приборы овальной формы заменены на классические круглые, а вместо привычной панели приборов – изогнутая 3D панель, интегрированная в руль.
О технических характеристиках пока нет информации, известно, что запускать SM Tribute в производство компания не планирует.
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Источник: motor1.com