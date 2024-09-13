#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval страхуют в России по каско чаще всего

Стала известна средняя стоимость полиса каско в РФ за первое полугодие 2024 года

Средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тысячи рублей. Такой вывод сделали эксперты финансового маркетплейса «Банки.ру» в ходе проведенного исследования.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«В первом полугодии 2024 года средняя стоимость полиса каско составила 44,4 тыс. рублей при средней страховой сумме в 2,6 млн рублей», – говорится в материалах.

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

При этом более 60% всех страховок предусматривали страховую сумму в размере от 1 до 3 млн рублей (от 1 до 2 млн рублей – 29%, от 2 до 3 млн рублей – 32%). Полисы с величиной страховой суммы от 3 до 4 млн рублей (15%), до 1 млн рублей – 7%, от 4 до 5 млн рублей – 9%. Полисы каско со страховой суммой больше 5 млн рублей – 8%.

Согласно данным экспертов, в первую тройку регионов с наибольшей долей оформленных полисов в первом полугодии 2024 года вошли Москва (74% полисов), Петербург (6%) и Подмосковье (4%).

В топ-5 марок авто, на которые чаще всего за указанный период оформляли каско, вошли Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval. Доли полисов каско, оформленных на эти марки, распределились следующим образом: Kia – 10% (наиболее встречающиеся модели: Rio, Sportage и Sorento), Chery – 9% (Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max), Lada – 8% (Granta, Vesta и Largus), Hyundai – 7% (Solaris, Creta и Santa Fe), Haval – 6% (Jolion, F7 и F7x).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: 1prime.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 52
13.09.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0